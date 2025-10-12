В Ростовской области с 11 октября охота на водоплавающих птиц возможна без собак

С 11 октября в Ростовской области разрешена охота на водоплавающих птиц. Об этом сообщается на сайте минприроды региона.
В Ростовской области открылся сезон охоты на диких гусей, уток, казарок, лысух, камышниц и других водоплавающих пернатых. С 9 августа их можно было добывать только с подружейными собаками, а с октября эти ограничения перестали действовать.
Сезон охоты с собаками продлится до конца 2025 года, без собак — до 20 января 2026-го. Отстрел птицы возможен в научных целях и для регулирования численности.
Кроме того, с 15 октября можно будет охотиться на таких зверей, как норка, белка, куница, хорь.
