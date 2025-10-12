Ричмонд
В Омской области продолжается капремонт здания лицея «Альфа»

Реконструкция идет в рамках президентской программы по обновлению школ.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Усть-Ишим активными темпами идет капитальный ремонт здания начальной школы лицея «Альфа». Об этом рассказали 11 октября в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.

К сегодняшнему дню строительная готовность объекта достигла высоких показателей. Полностью работы в рамках президентской программы по обновлению школ планируют завершить до конца 2025 года. В обновленном здании смогут принять учеников в 100-летний юбилей учреждения.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Омской области.

После реконструкции лицей получит современные условия для обучения и расширит возможности для реализации образовательных проектов. Новая инфраструктура позволит внедрять передовые методики как регионального, так и федерального уровня.

Ранее мы писали, что в Омске завершается реставрация Успенского собора.