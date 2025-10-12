В 2025 году убежища в России попросили граждане 14 стран ЕС и США

Отмечается, что в период с января по июнь 2025 года в органы внутренних дел с заявлениями о предоставлении временного убежища в России обратились 119 граждан ЕС. 56 заявлений поступило от граждан Германии, 20 — от граждан Латвии и 12 — от граждан Литвы.