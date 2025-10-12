Ричмонд
В 2025 году убежища в России попросили граждане 14 стран ЕС и США

Чаще всего о временном убежище в РФ просили граждане Германии, Латвии, США и Литвы.

Источник: Аргументы и факты

В 2025 году о временном убежище в России попросили граждане 14 стран Евросоюза и США, передает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Отмечается, что в период с января по июнь 2025 года в органы внутренних дел с заявлениями о предоставлении временного убежища в России обратились 119 граждан ЕС. 56 заявлений поступило от граждан Германии, 20 — от граждан Латвии и 12 — от граждан Литвы.

Кроме того, заявления подали семь граждан Эстонии, шесть граждан Венгрии, пять граждан Польши, трое граждан Италии. По два заявления поступило от граждан Испании, Словакии и Франции. Еще о временном убежище попросили граждане Бельгии, Болгарии, Греции и Швеции.

От американских граждан за указанный период поступило 14 заявлений.

Ранее МВД России предложило дополнить перечень документов для получения российского гражданства обязательным предоставлением бумажной справки об отсутствии судимости.

