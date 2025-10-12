В Волгоградской области на новой неделе ограничат вещание ТВ и радио

На территории Волгоградской области в ближайшие дни возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями. Ограничения ожидаются в следующих населенных пунктах:
В это время на станциях специалисты будут проводить профилактические или другие плановые работы. Для этого потребуется отключение передающего оборудования. Некоторые работы могут перенести на другое время, если установятся плохие погодные условия.
Кроме этого, до 20 октября сохранится влияние солнечной интерференции.