Сферу ЖКХ ждут серьезные преобразования: что изменится для УК и жильцов

С первого квартала 2026 года российские управляющие компании будут отправлять отчеты о своей деятельности в ГИС ЖКХ по единой форме. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев. Его слова передает РИА Новости.
Парламентарий отметил, что ситуация изменится, в первую очередь, для жильцов. Поскольку благодаря нововведению работа управляющих компаний для них станет более прозрачной. Как следствие, удастся контролировать действия той или иной УК.
«В сфере ЖКХ грядут важные изменения: для управляющих компаний утверждают единую форму отчетности перед собственниками. Публиковаться отчеты будут в ГИС ЖКХ, начиная с первого квартала 2026 года», — сказал Кошелев.
При этом он подчеркнул, что в прошлом все было по-другому. Каждая управляющая компания отчитывалась так, как ей казалось правильным. Как итог, возникало разнообразие форматов. Из-за этого сравнить эффективность деятельности двух «соседних» УК оказывалось попросту невозможно.
Новая же система призвана исключить подобные проблемы. Поскольку в новых отчетах будет предоставляться вся нужная информация. В том числе доходы, расходы, долги жильцов и УК, а также четкий перечень проделанных работ. В частности, тех, которые планируется провести в будущем.
«Что это даст жильцам: во-первых, понимание, куда именно уходят деньги на содержание дома. Во-вторых, возможность сравнивать планы управляющей компании с фактическим выполнением и легко находить несоответствия», — сказал Кошелев.
Он подытожил, что граждане также получат документальную базу для подачи жалоб, предложений и активного участия в жизни дома.
Впрочем, на подобном изменения не закончатся. Немногим ранее также сообщалось, что в 2026 году крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг будет перенесен. Если сейчас это 10 число месяца, то будет 15. Предполагается, что нововведение сделает оплату более удобной для жильцов.
В свою очередь, некоторые категории россиян имеют право на скидку при оплате услуг ЖКХ. Она предоставляется, в том числе, военным пенсионерам. Аналогичная ситуация с теми, кто имеет стаж службы от 20 лет.