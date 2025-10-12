Еще одно опасное кишечное заболевание: в Роспотребнадзоре рассказали, как уберечь себя от иерсиниоза

Для профилактики иерсиниоза — острого бактериального кишечного заболевания — необходимо употреблять молочные, мясные и рыбные продукты только после хорошей термической обработки. Такие рекомендации дали в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
В ведомстве обратили внимание на необходимость соблюдать правила личной гигиены, в том числе мыть руки с мылом, а при необходимости использовать антисептики. Сырые и готовые продукты советуют хранить в холодильнике отдельно друг от друга, а также отделять овощи и фрукты старого и нового урожая.
В качестве дополнительных мер эксперты призвали тщательно мыть овощи и фрукты, а также пить исключительно кипяченую или бутилированную воду.
Отмечается, что род бактерий под названием иерсиния может долго выживать в воде, почве, при этом их особенно активное размножение отмечено в условиях температуры от 4−6 градусов, которая чаще всего поддерживается на складах, в овощехранилищах и в холодильниках.
Согласно статистике, среди обращений к терапевтам до 40% составляют именно проблемы с органами пищеварения. Сайт KP.RU рассказывал, с какими заболеваниями пищеварительной системы можно столкнуться и как этого избежать.