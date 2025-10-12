Более 1,5 тысячи верующих прошли крестным ходом по Челябинску

Верующие прошли в молитвенном шествии от мемориала «Золотая гора» до кафедрального собора Рождества Христова. За общественным порядком во время мероприятия следили сотрудники челябинской полиции.
Полицейские обеспечили безопасность на мероприятии.
— К участию в шествии допускались граждане, которые прошли процедуру досмотра, в том числе с применением стационарных и мобильных металлодетекторов, — рассказали в областном главке МВД. — Содействие полицейским в обеспечении правопорядка оказывали представители частных охранных организаций, добровольных народных дружин и казачества, а также военнослужащие.
Наряды ДПС, в свою очередь, временно ограничивали движение транспорта по маршруту крестного хода, обеспечивая безопасность его участников.
В полиции отметили, что благодаря принятым мерам безопасности крестный ход прошёл без происшествий.
Напомним, в начале октября в Челябинск привезли две последние фигуры архангелов для 17-метровой скульптуры, которая в конце ноября появится на территории кафедрального собора Рождества Христова.