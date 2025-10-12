Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 1,5 тысячи верующих прошли крестным ходом по Челябинску

В воскресенье, 12 октября, в Челябинске состоялся общегородской крестный ход. Участие в нём приняли более полутора тысяч человек. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Источник: Полиция Южного Урала/Telegram

Верующие прошли в молитвенном шествии от мемориала «Золотая гора» до кафедрального собора Рождества Христова. За общественным порядком во время мероприятия следили сотрудники челябинской полиции.

Полицейские обеспечили безопасность на мероприятии.

— К участию в шествии допускались граждане, которые прошли процедуру досмотра, в том числе с применением стационарных и мобильных металлодетекторов, — рассказали в областном главке МВД. — Содействие полицейским в обеспечении правопорядка оказывали представители частных охранных организаций, добровольных народных дружин и казачества, а также военнослужащие.

Наряды ДПС, в свою очередь, временно ограничивали движение транспорта по маршруту крестного хода, обеспечивая безопасность его участников.

В полиции отметили, что благодаря принятым мерам безопасности крестный ход прошёл без происшествий.

Напомним, в начале октября в Челябинск привезли две последние фигуры архангелов для 17-метровой скульптуры, которая в конце ноября появится на территории кафедрального собора Рождества Христова.