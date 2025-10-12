Более 1,5 тысячи верующих прошли крестным ходом по Челябинску

— К участию в шествии допускались граждане, которые прошли процедуру досмотра, в том числе с применением стационарных и мобильных металлодетекторов, — рассказали в областном главке МВД. — Содействие полицейским в обеспечении правопорядка оказывали представители частных охранных организаций, добровольных народных дружин и казачества, а также военнослужащие.