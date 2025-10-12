МВД: Мошенники похищают деньги через Telegram-боты для инвестиций

Мошенники начали использовать Telegram-ботов для обмана россиян, предлагая им сделки с якобы растущим доходом. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
В ведомстве уточнили, что такие боты применяются преимущественно для мошенничества в сфере инвестиций.
С помощью рекламы и методов социальной инженерии злоумышленники убеждают людей в существовании автоматизированной торговли криптовалютой или ценными бумагами.
Пользователям направляют ссылку на Telegram-бота, который имитирует сделки, показывает растущий «доход» и побуждает вкладывать крупные суммы собственных или кредитных средств, пояснили ТАСС в МВД.
Недавно стало известно, что у аферистов теперь есть возможность оформить дубликат сим-карты у оператора связи: они предоставляют сотрудникам поддельные документы.
Телефонные мошенники также разработали новую схему обмана пожилых людей, представляясь сотрудниками поликлиник. Злоумышленники звонят пенсионерам якобы для пересдачи анализов и выманивают их персональные данные.
И многие пожилые люди ведутся на подобные схемы. Так, ранее москвичка продала свою квартиру и передала деньги курьеру. Она лишилась жилья и 28 миллионов рублей.