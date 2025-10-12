В Башкирии открыли памятник, посвященный детям войны

«Памятник детям войны — это про всех нас. Про наших родителей, бабушек и дедушек. Про поколение людей, которое воевало не на фронте, а в тылу: на полях, на заводах, в госпиталях. И верило, что наша страна выстоит. В их детских руках была судьба Родины», — написал в своём телеграм-канале глава администрации Мелеузовского района Забир Габдуллин.
По его словам, первоначально рассматривали несколько проектов. Дети могли быть запечатлены в цеху, это точно передает историю того времени, но не мелеузовскую.
«Наши дети войны работали в поле, поэтому изображены мальчик с плугом (точной копией того, что стоит в городском музее) и девочка со снопом. Образы собирали по архивным фотографиям жителей Мелеузовского района, — поделился глава района. — Это — наша благодарность поколению, опаленному войной, и напоминание всем живущим об их молчаливом подвиге».
Также руководитель муниципалитета поблагодарил всех, кто помог финансово.