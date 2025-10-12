Суд отказал пожизненно осужденному в переводе в колонию ближе к семье

Суд в Ямало-Ненецком автономном округе отклонил иск Андрея Фролкина, отбывающего пожизненное заключение за убийство четырех человек, включая 12-летнего мальчика, о переводе в колонию, расположенную ближе к месту жительства его родственников. Об этом говорится в материалах дела, поступивших в распоряжение РИА Новости.