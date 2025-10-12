Суд отказал пожизненно осужденному в переводе в колонию ближе к семье

Суд в Ямало-Ненецком автономном округе отклонил иск Андрея Фролкина, отбывающего пожизненное заключение за убийство четырех человек, включая 12-летнего мальчика, о переводе в колонию, расположенную ближе к месту жительства его родственников. Об этом говорится в материалах дела, поступивших в распоряжение РИА Новости.
Как следует из документов, в 2006 году Московский областной суд, основываясь на вердикте присяжных, признал Фролкина виновным в четырех умышленных убийствах и приговорил к пожизненному лишению свободы.
С тех пор он отбывает наказание в исправительной колонии особого режима «Полярная сова» (ФКУ ИК-18 УФСИН России по ЯНАО).
В 2025 году осужденный обратился к Федеральной службе исполнения наказаний с просьбой о переводе в исправительное учреждение Вологодской области, где проживают его родственники.
По словам Фролкина, удаленность действующей колонии лишает его возможности регулярно видеться с семьей.
Однако ФСИН отклонила просьбу заключенного, указав на отсутствие оснований для перевода. Не согласившись с решением ведомства, Фролкин подал иск в суд, однако и там его требования не удовлетворили.
«Удаленность исправительного учреждения от места проживания близких родственников не свидетельствует о нарушении права осужденного на поддержание социальных связей, поскольку он имеет возможность получать посылки и письма», — отмечается в судебном решении.
Решение суда, отказавшего Фролкину в удовлетворении иска, вступило в законную силу в конце сентября.
