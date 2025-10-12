От идей к реальности: как студенты благоустраивают российские города

Конкурс решает сразу две важные задачи. Прежде всего, он открывает дорогу молодым специалистам: студенты-архитекторы и дизайнеры получают шанс применить свои знания в реальных условиях и заявить о себе. А результатом их работы становятся свежие и современные проекты для развития общественных пространств в малых городах России. Как отмечает глава Минстроя России Ирек Файзуллин, приход новых кадров в отрасль — это вклад в перспективу.