От идей к реальности: как студенты благоустраивают российские города

Что общего у нового глэмпинга в Калининграде, будущей набережной в Волгоградской области и успешного стартапа саратовских архитекторов? Все эти проекты создали победители и финалисты Национального студенческого конкурса «Благоустрой», второй сезон которого стартовал 15 сентября. Молодые архитекторы и дизайнеры снова смогут предложить свои концепции развития городской среды и реализовать их по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Рассказываем, как проекты участников превращаются в реальные объекты и что ждет конкурсантов в этом году.
Старт большой работы.
Стать частью «Благоустроя» могут студенты архитектурных направлений высших учебных заведений со всей страны. Регистрация на конкурс уже открыта и продлится до 30 октября 2025 года на официальном сайте благо-устрой.рф.
20 октября в Центре «Зотов» в Москве состоится церемония открытия второго сезона конкурса «Благоустрой!». Это пространство выбрано не случайно: здесь будущие специалисты могут пообщаться с опытными архитекторами и урбанистами, представителями Минстроя России и партнерами конкурса.
Участников ждет насыщенная практическая программа. Для них подготовили лекции и публичные обсуждения с ведущими профессионалами отрасли. Например, на мастер-классе по макетированию научат азам создания архитектурных моделей — важнейшего инструмента в работе любого проектировщика.
Особой частью церемонии станет экскурсия по выставке «Внутри города. Искусство архитектурного макета». Посетителям покажут, как создаются 3D-модели городов в режиме реального времени. Гости узнают, почему макет стал главным инструментом для архитекторов, и смогут увидеть в этих моделях не только схемы, но и самостоятельное искусство.
Таким образом, церемония открытия задает тон всему конкурсу: максимум практики, живого общения и профессионального роста, с самого первого дня.
Что ждет участников во втором сезоне.
Новый сезон конкурса сохранил проверенную структуру: три основных этапа и два образовательных акселератора. В рамках онлайн-лекций профессионалы из сферы архитектуры и градостроительства поделятся со студентами практическим опытом и объяснят тонкости работы с разными типами городских пространств.
Участникам предстоит разрабатывать концепции для парков, набережных и центральных площадей в малых городах по всей России.
«Россия — самая большая по площади страна мира, и удержать ее пространство, наполнить его жизнью и смыслами можно только через сеть развитых населенных пунктов. Важно не просто обозначить такие точки на карте, а наполнить их функциями, сервисами и возможностями», — поделился своим мнением директор института картографии и пространственного развития МГУ им. Ломоносова Александр Панин.
В этом сезоне у конкурса стало значительно больше партнеров и специальных номинаций. Среди новых направлений:
• «Благоустройство объектов придорожного сервиса» от Минтранса России;
• «Объекты туристской инфраструктуры» от «Росатома»;
• «Городские общественные пространства» от «Газпромнефти»;
• «Архитектурный макет» от архитектурной компании «Генпро»;
• «Благоустройство жилых и общественных пространств» от федеральной строительной компании «Догма»;
• Специальная номинация от Московского архитектурно-строительного института (МГТУ-МАСИ) — «Социально-образовательный объект в малом городе».
Существенно увеличилось и количество наград. Если в первом сезоне главный приз в миллион рублей получал один проект, то теперь денежные вознаграждения ждут победителей в каждой номинации — по 300 тыс. рублей. Авторы лучшей работы в специальной номинации от МГТУ-МАСИ также получат грант на повышение квалификации.
Свежие идеи и новые решения.
Конкурс решает сразу две важные задачи. Прежде всего, он открывает дорогу молодым специалистам: студенты-архитекторы и дизайнеры получают шанс применить свои знания в реальных условиях и заявить о себе. А результатом их работы становятся свежие и современные проекты для развития общественных пространств в малых городах России. Как отмечает глава Минстроя России Ирек Файзуллин, приход новых кадров в отрасль — это вклад в перспективу.
«Благодаря конкурсу “Благоустрой!” начинающие архитекторы, дизайнеры и инженеры могут проявить себя, получить ценный опыт и увидеть, насколько интересной и динамичной может быть стройка. Именно молодые специалисты приносят свежие идеи и новые решения, которые способны изменить облик наших городов», — подчеркивает он.
По данным организаторов, популярность первого сезона подтверждает востребованность такой инициативы. Более 1,5 тысячи учащихся из 379 вузов 60 регионов страны подали свои работы на первый сезон. Из них эксперты выбрали 54 полуфиналиста, а в финал прошли 18 лучших команд. В итоге были определены шесть проектов-победителей.
Как конкуренты стали партнерами.
Победа в конкурсе для многих участников стала не конечной целью, а отправной точкой для профессионального роста. Яркий пример — команда «Щепка» из Саратовского государственного технического университета. Студенты второго курса Арсений Ежов, Мария Щербакова и Варвара Кудашова получили Гран-при в размере миллиона рублей за проект «Летка» по обновлению парка Летнего городка в Энгельсе. Проект «воскрешает» историю уникального закрытого городка-авиабазы, рассказывая о жизни его работников и курсантов летного училища. Эксперты отметили работу за уважение к истории территории, тщательную детализацию и глубокий анализ.
После победы саратовские студенты начали создавать собственное архитектурное бюро. Как рассказывает Арсений Ежов, знакомство на конкурсе с другими финалистами переросло в плодотворное сотрудничество. «Изначально “Щепка” планировалась как сообщество саратовских студентов, но мы развели функции бюро и сообщества. С нашим другом Никитой Кожневым, который тоже является финалистом “Благоустрой!”, мы создали сообщество “Смола”. Познакомились на конкурсе как конкуренты, а теперь работаем как партнеры», — поделился Арсений.
За полгода команда успела разработать несколько серьезных проектов. Среди них — концепция глэмпинга «Мельница» в Калининграде для международного фестиваля «ЭкоБерег» и масштабный проект реконструкции исторического квартала «Мельница Шмидта» на берегу Волги в Саратове. Их пример показывает, как студенческая инициатива, поддержанная на федеральном уровне, может перерасти в успешную профессиональную практику и менять облик городов уже здесь и сейчас.
Когда идея находит поддержку жителей.
Конкурс «Благоустрой» ценен тем, что перспективы открываются не только для победителей. Лучшие студенческие работы, вышедшие в полуфинал, Минстрой России рекомендует для участия во Всероссийском голосовании по выбору объектов для благоустройства. Проект, который поддерживают жители города, в итоге реализуют.
Яркий пример — проект «Осколок моря» для набережной в Михайловке, разработанный студентами Волгоградского технического университета. Работа не прошла в финал конкурса, но была включена в список для участия во Всероссийском голосовании за благоустройство. В 2025 году большинство жителей города выбрали для воплощения именно эту концепцию.
По замыслу авторов, набережная будет разделена на несколько функциональных зон, включая комфортную территорию для отдыха у воды. Уже в 2026 году здесь планируют обустроить пляжную зону с раздевалками, шезлонгами, теневыми навесами и другими необходимыми объектами.
Как отметил председатель комитета ЖКХ Волгоградской области Дмитрий Баранов, в регионе активно привлекают молодежь к вопросам развития городской среды. «В этом году от волгоградского региона на конкурс “Благоустрой!” подано три территории, которые, надеемся, тоже воплотятся в жизнь», — подчеркнул он.
Работа над комфортной городской средой — лишь часть большой работы, проводимой по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». С господдержкой в стране возводят новое жилье, обустраивают дворы и парки, развивают сеть маршрутов общественного транспорта, а также строят современные трассы.