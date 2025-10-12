Сознательный выбор: что будет в колледжах в Единый день открытых дверей

18 октября пойдет Единый день открытых дверей во всех 1,5 тыс. колледжей и техникумов, которые входят в федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Ожидается, что в них побывают более 850 тыс. школьников и их родителей. Они смогут пообщаться с преподавателями, студентами и представителями предприятий, которые станут работодателями для будущих выпускников. Важной темой встреч в этот день станет также 85-летие системы среднего профессионального образования (СПО), которое отмечается в этом году.