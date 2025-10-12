Сознательный выбор: что будет в колледжах в Единый день открытых дверей

18 октября пойдет Единый день открытых дверей во всех 1,5 тыс. колледжей и техникумов, которые входят в федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Ожидается, что в них побывают более 850 тыс. школьников и их родителей. Они смогут пообщаться с преподавателями, студентами и представителями предприятий, которые станут работодателями для будущих выпускников. Важной темой встреч в этот день станет также 85-летие системы среднего профессионального образования (СПО), которое отмечается в этом году.
Рассказываем, какую программу для гостей готовят в учебных заведениях в разных регионах страны.
Как стать востребованными.
Кластеры созданы уже в 86 регионах и охватывают 24 ключевые отрасли экономики — от клинической и профилактической медицины до креативных индустрий. В таких учебных заведениях учатся более 1,8 млн студентов по индивидуальным карьерным траекториям. В учебном процессе активно участвуют наставники — сотрудники предприятий — будущих работодателей. Компании-партнеры выплачивают учащимся корпоративную стипендию, а также берут их к себе на практику и помогают отрабатывать профессиональные навыки на новейшем оборудовании. По окончании учебы выпускникам гарантировано трудоустройство.
Во время Единого дня открытых дверей школьникам и их родителям наглядно покажут, как проводится обучение в колледжах с применением практико-ориентированных образовательных программ.
Для мам и пап будущих студентов, у которых наверняка возникнет много дополнительных вопросов, проведут родительские собрания. Всего по всей стране их запланировано примерно 2,5 тыс. Помимо педагогов на эти встречи также придут руководители региональных органов исполнительной власти и представители крупнейших региональных компаний. Они подробно расскажут о перспективных направлениях подготовки по программам «Профессионалитета» и дадут конкретные советы по поводу поступления и целевого обучения.
В десятках тысяч школ проведут более 8,4 тыс. классных часов под названием «Профессионалитет: ты в хорошей компании!», а непосредственно в техникумах и колледжах пройдет свыше 13 тыс. профессиональных проб, чтобы будущие студенты смогли примерить на себя различные профессии. Перед ребятами выступят амбассадоры «Профессионалитета» — учащиеся колледжей, которые поделятся собственным опытом освоения востребованных профессий. Старшеклассников ознакомят с карьерными картами специальностей — этот инструмент позволяет изучить возможности карьерного развития, а также узнать о доступных в регионе мерах поддержки.
Кроме того, школьников пригласят на более чем 3,5 тыс. экскурсий по площадкам предприятий — партнеров проекта. Там будущие специалисты своими глазами увидят, где им предстоит работать через несколько лет.
Как отмечают эксперты, «Профессионалитет» нацелен на создание принципиально новой модели подготовки квалифицированных кадров, которая учитывает потребности реального сектора экономики. Для бизнеса это возможность подготовить специалистов под запросы рынка, снизить затраты на поиск персонала, получить инвестиционные налоговые вычеты и частично закрыть вакантные места за счет практикантов. А студентам программа предоставляет возможность пройти обучение, освоив востребованную профессию за 2−3 года и начав строить карьеру еще до получения диплома.
Мурманская область.
18 октября для всех, кто захочет больше узнать о «Профессионалитете», свои двери откроют девять кластеров Мурманской области.
Например, на базе кластера «Судостроение и судоремонт в Арктике» школьники 8−9-х классов посетят судоремонтный завод «Нерпа» и пообщаются с партнерами программы и потенциальными работодателями.
Строительный кластер области организует для ребят практические занятия с мастерами производственного обучения Мурманского строительного колледжа имени Н. Е. Момота. Учебное заведение готовит специалистов по направлениям «Мастер отделочных, строительных и декоративных работ», «Информационное моделирование в строительстве», «Автоматические системы управления», «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования», «Сварщик», «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ». Помимо этого, откроется фотовыставка «Я на практике!».
А на площадках кластера «Арктический рыбопромышленный» школьников ждет экскурсия на производственную площадку компании «Антей Север». Ребята увидят цех по передержке живого краба и побывают на краболовном судне. На профессиональных пробах все желающие попробуют управлять морским судном, завязывать более десяти морских узлов и находить в холодильных установках до 20 неисправностей.
Республика Карелия.
В кластере «Петровская слобода» на базе Колледжа технологии и предпринимательства города Петрозаводска пройдет первый этап чемпионата по ранней профориентации дошкольников «Кем быть?». Это мероприятие проводится ежегодно.
Ребята постарше побывают с ознакомительной экскурсией в лабораториях парикмахерского искусства, моделирования причесок и маникюра, а также в мастерских «Швейный цех», «Поварское дело», «Кондитерское дело». Для них организуют мастер-классы по приготовлению печенья и слоеного десерта под названием «трайфл».
Тем, кому интересна работа дизайнера, расскажут, как работать с учебными манекенами и определять цветотип внешности человека. Еще для гостей приготовили квиз на тему бережливого производства и экскурсии на предприятия «Беккер Джой» и «Питер-Бир».
«“Профессионалитет” позволяет получить настоящие практические навыки, заложить основу для карьеры и быстро устроиться на работу. Это возможно за счет тесного взаимодействия с будущими работодателями и обучения на практике прямо во время учебы. Также программа помогает найти новых друзей и расти в профессиональной среде. Я горжусь своим выбором, потому что он дает востребованные навыки здесь и сейчас и возможность погрузиться в специальность», — поделилась учащаяся колледжа технологии и предпринимательства, осваивающая специальность «технологии индустрии красоты», Валерия Турыщева.
Санкт-Петербург.
Владимир Скорич — учащийся электромашиностроительного колледжа, который стал базовой организацией кластера «Машиностроение» в Санкт-Петербурге.
«Я побывал на Едином дне открытых дверей федерального проекта “Профессионалитет” в 2023 году. Так как я хотел как можно скорее перейти от теории к практике, то рассматривал технические специальности, электромашиностроительный колледж выбрал из-за удобного местоположения и хорошего рейтинга. Специальность “технология машиностроения” заинтересовала меня, и в июне я подал документы», — вспомнил Владимир.
Уже через несколько месяцев после начала обучения юноша стал активно участвовать в жизни колледжа и присоединился к движению «Амбассадоры Профессионалитета».
«Самое трудное в деятельности амбассадора — это совмещать активность с учебой, но если ты достаточно замотивирован, то все получится. Моя мотивация — это выпуститься из колледжа с красным дипломом и в будущем стать квалифицированным специалистом», — заявил молодой человек.
Владимир заключил целевой договор с партнером колледжа — АО «Силовые системы». Это значит, что по завершении обучения ему гарантировано трудоустройство.
Сахалинская область.
На базе Сахалинского горного техникума работает горнодобывающий кластер «Профессионалитета», в котором в день открытых дверей тоже запланирована насыщенная программа, включая мастер-классы и профессиональные пробы. Например, их участники смогут попробовать себя в роли водителей легкового или грузового автомобиля и операторов самоходной техники. Еще для ребят устроят профориентационную квиз-игру и встречи с представителями работодателя.
Амбассадоры «Профессионалитета» и мастера производственного обучения проведут гостей по учебным классам, лабораториям и мастерским. Запланированы экскурсии на предприятия индустриального партнера — «Восточной горнорудной компании». Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будут организованы VR-экскурсии на производственные площадки компании.
А мы напоминаем, что программа «Профессионалитет», вошедшая с 2025 года в национальный проект «Молодежь и дети», направлена на обновление системы среднего профессионального образования. Учащиеся строят индивидуальные карьерные траектории с участием будущих работодателей, получают корпоративные стипендии, проходят практику на предприятиях, осваивают навыки работы на современном оборудовании, а после выпуска гарантированно находят работу. Подробнее о программе, учебных заведениях и компаниях-участниках можно узнать на платформе ЯПРОФ.РФ. Там же есть информация о востребованных профессиях и перспективах трудоустройства для выпускников.