Вакцина от аллергии на пыльцу березы скоро появится в России

По информации агентства, после завершения всех этапов клинических испытаний препарат станет доступен для взрослых пациентов. Сейчас специалисты оценивают эффективность и безопасность вакцины, а также разрабатывают рекомендации по ее применению. В ФМБА подчеркивают, что разработка отечественного препарата позволит снизить зависимость российских пациентов от зарубежных аналогов и улучшить качество жизни людей.