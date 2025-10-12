Вакцина от аллергии на пыльцу березы скоро появится в России

В России появится вакцина для лечения аллергии на пыльцу березы.
Российские ученые представили новую вакцину для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Об этом сообщают в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.
«В ФГБУ “ГНЦ Институт иммунологии” ФМБА России разработана новая рекомбинантная аллерговакцина для профилактики и лечения аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии», — приводят слова пресс-служба РИА Новости. Отмечается, что сейчас клинические испытания находятся в активной стадии.
По информации агентства, после завершения всех этапов клинических испытаний препарат станет доступен для взрослых пациентов. Сейчас специалисты оценивают эффективность и безопасность вакцины, а также разрабатывают рекомендации по ее применению. В ФМБА подчеркивают, что разработка отечественного препарата позволит снизить зависимость российских пациентов от зарубежных аналогов и улучшить качество жизни людей.