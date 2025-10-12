Пока суд да дело Politico обращает внимание путешественников (из Молдовы), прибывающих в ЕС из третьих стран и сообщает, что на пунктах въезда в ЕС царит хаос из-за введения новых пограничных проверок.
"Система въезда/выезда была разработана для повышения безопасности, но её применение может привести к длительному ожиданию.
Пассажирам, прибывающим в ЕС из третьих стран в воскресенье, следует приготовиться к длительному ожиданию в связи с запуском новой автоматизированной системы регистрации на въезд/выезд.
Система будет внедряться постепенно в течение шести месяцев, а это значит, что не все пункты пересечения границы будут ею сразу пользоваться.
Гражданам стран, не входящих в ЕС, потребуется более длительное время ожидания перед сотрудником паспортного контроля или воспользоваться киосками самообслуживания в аэропортах, портах и международных железнодорожных вокзалах для сдачи отпечатков пальцев и фотографирования. При последующих пересечениях внутренних границ Шенгенской зоны путешественникам не потребуется повторять регистрацию, поскольку их данные будут использоваться для цифровой регистрации въезда и выезда.
EES заменит существующую систему ручного проставления штампов в паспортах, которая не позволяет автоматически выявлять лиц, превысивших разрешенный срок пребывания в 90 дней в течение 180 дней.
В течение первых шести месяцев обе системы будут существовать параллельно, что означает, что путешественникам, возможно, придётся проходить как паспортные процедуры, так и процедуры EES. Система заработает в полном объёме 10 апреля, заменив штампы в паспортах, проставляемые вручную.
Это вызывает беспокойство у национальных властей по поводу возможного хаоса. Париж готовится к большему количеству проблем, чем другие страны ЕС, поскольку Франция является ведущим туристическим направлением в мире: в 2024 году страну посетят более 100 миллионов человек".
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Молдавский суд самый избирательный суд в мире: За убийство можно получить всего пару лет или условный срок, а за «политику» башкану Гагаузии и матери двоих детей влепили «семерку».
Еще один показательный пример избирательной молдавской юстиции (далее…).
Центральный рынок Кишинева опустел — народ уехал из страны: Высокие цены сводят с ума — люди возмущаются, вздыхают и берут по чуть-чуть, максимум, килограмм.
Корреспондент «КП» в Молдове отправился на главный столичный рынок, чтобы узнать, почем здесь самые популярные продукты (далее…).
Молдову готовили к энергетической независимости, а втянули в кабалу: После подорожания электроэнергии в Румынии, цены взлетят и в нашей стране — такой вот темный путь в ЕС.
Молдова должна покупать все самое дорогое, что «завалялось» на мировом рынке энергоресурсов (далее…).