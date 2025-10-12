Не неделя, а урок терпения: Рунический гороскоп на неделю 13−19 октября 2025 для всех знаков зодиака

Иса, перевёрнутый Лагуз и Ансуз дают время для глубокой работы с собой. Иса останавливает, чтобы вы могли осознать истинные желания. Перевёрнутый Лагуз показывает, что долгосрочные планы и партнёрства требуют пересмотра. Ансуз открывает канал вдохновения и слова, которые помогут расставить всё по местам. Совет: используйте паузу для честного разговора с собой и с близкими, коммуникация и анализ могут быть наиболее полезны.