Ростовская область экспортировала в Турцию более трех тысяч животных кормов

Ростовская область экспортировала крупную партию животных кормов в Турцию. Об этом говорится на сайте территориального Управления Россельхознадзора.
Специалисты проконтролировали более трех тысяч тонн подсолнечного шрота, который предназначался на экспорт. Шрот является продуктом переработки семян при изготовлении растительного масла. Он содержит белок, клетчатку, витамины и минералы, поэтому входит в состав комбикорма для крупного рогатого скота и птиц.
Груз был проверен и оформлен с 29 сентября по 3 октября в морских пунктах пропуска Ростовской области. Лабораторные исследования проб кормов показали, что они соответствуют требованиям страны-импортера, а также ветеринарному законодательству.
