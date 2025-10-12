Ростовская область экспортировала в Турцию более трех тысяч животных кормов

Специалисты проконтролировали более трех тысяч тонн подсолнечного шрота, который предназначался на экспорт. Шрот является продуктом переработки семян при изготовлении растительного масла. Он содержит белок, клетчатку, витамины и минералы, поэтому входит в состав комбикорма для крупного рогатого скота и птиц.