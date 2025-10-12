«На встречу тропикам». Первый авиарейс отправился во вьетнамский Фукуок из Минска

11 октября открылась чартерная программа во Вьетнам, рассказали в авиакомпании «Белавиа».
«Первые пассажиры уже вылетели навстречу тропикам! Загрузка на борту A330−200 Belavia — 100%!», — говорится в сообщении.
Фукуок — это остров во Вьетнаме, расположенный недалеко от побережья Камбоджи в Сиамском заливе. Этот курорт славится белоснежными пляжами.
Полеты по этому направлению будут выполняться каждые 10−11 дней. Время в пути на Фукуок — около 10 часов, а обратно — 11.
Ранее мы писали, что Беларусь и Вьетнам заявили об отмене виз с 30 января 2025 года.
Прочитайте, что белорус Протас забросил две шайбы за «Вашингтон» в НХЛ, а Овечкин отдал пас.