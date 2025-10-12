Депутат Миронов предложил ввести единую скидку на авиабилеты для студентов

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил установить единые скидки на покупку авиабилетов для студентов.
По его словам, сейчас авиакомпании предоставляют скидки по собственному усмотрению, и это делает систему льгот для студентов непоследовательной. Миронов отметил, что студенты относятся к одной из самых мобильных категорий: они часто ездят к родным и путешествуют по стране.
Депутат также считает, что необходимо расширить льготы на проезд в плацкарте для студентов. Сейчас скидка действует только на билеты в купе, и этого, по его мнению, недостаточно.
Он подчеркнул, что государство на период учебы должно обеспечить молодежи более весомые и четкие гарантии льготного проезда, чтобы студенты могли свободнее перемещаться по стране, передает ТАСС.
Для студентов уже действуют льготы от центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК): с 1 сентября каждый учебный год ЦППК возобновляет льготный проезд для студентов и школьников. Скидка в 50 процентов действует во всех девяти регионах, где работает компания.