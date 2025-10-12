КНР ответит США на запрет полетов над Россией: что может сделать Китай

Пекин неизбежно ответит на запрет Вашингтона на полеты китайских авиакомпаний над российской территорией при рейсах в или из США. Об этом заявил директор Института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан.
«Если США поступят подобным образом, Китай неизбежно ответит», — приводит РИА Новости слова профессора.
По его словам, Пекин может принять асимметричные ответные меры. Речь идет об ограничении экспорта редкоземельных металлов и другого сырья, которое используют для авиастроения. Кроме того, контрмеры могут быть симметричными: ограничение использования воздушного пространства Китая для американских самолетов.
Накануне в Министерстве коммерции КНР заявили о введении вынужденных портовых сборах для судов США. Таким образом Пекин ответил на решение Вашингтона ввести портовые сборы в отношении китайских судов.