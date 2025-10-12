Жители поселка под Новосибирском живут без общественного транспорта

Из-за убитых дорог водители маршруток и автобусов отказываются там ездить, пишет Сиб.фм.
По словам местной жительницы, в 2024-м году водители официально дали объявление о том, что прекращают ездить туда из-за ненадлежащего состояния дорог. Всего в поселке две остановки, но теперь они служат лишь укрытием для распития напитков.
17 сентября 2025 года было возбуждено уголовное дело о халатности властей поселка, но постановление отменила прокуратура. СК это оспорил, дело повторно возбудили. Ситуацию взял на контроль глава Следкома Александр Бастрыкин.
Недавно в поселке объявили контракт на ремонт центральной улицы. Все должно быть сделано до конца месяца.