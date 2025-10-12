Ричмонд
В Шумихе Курганской области благоустроили территорию у ЗАГСа

Там установили скамью примирения и арт-объект в виде арочных сердец.

Территорию около отдела ЗАГСа в Шумихе в Курганской области преобразили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства региона.

В обновленном пространстве установили скамейки, урны и скамью примирения. Также там смонтировали арт-объект — арочные сердца. Эта инсталляция призвана стать символом укрепления чувства любви и привязанности.

«Территория отдела ЗАГСа теперь представляет собой не просто административное здание, а уютное общественное пространство, способствующее позитивному настроению и приятному отдыху всех посетителей», — добавил исполняющий обязанности директора департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Сергей Цуканов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.