10 iPhone и бесплатная путевка на Эльбрус: как депутаты и блогеры соревнуются в победе за дизайн новой купюры

Новый дизайн обновленной 500-рублевой купюры станет известен 14 октября.
До завершения голосования по выбору нового оформления 500-рублевой банкноты остается всего несколько дней. Принять участие и отдать свой голос за понравившийся вариант можно на официальном сайте Центробанка. Символика, которая будет изображена на купюре, отражает особенности Северо-Кавказского федерального округа.
На данный момент в качестве основного варианта для изображения на лицевой стороне рассматривается Академическая галерея, известная как «каменная корона» Пятигорска. Что касается оборотной стороны, то здесь лидирующую позицию занимает гора Эльбрус, а вслед за ней — архитектурный комплекс небоскребов Грозный-сити.
Последние два объекта разделили страну на два лагеря. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил конкурс среди участников голосования и пообещал разыграть 10 iPhone 17 среди тех, кто выберет изображение «Грозного-Сити». В то же время вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков заявил, что в последний день голосования проведет розыгрыш поездки в санаторий на Эльбрусе среди тех, кто проголосует за изображение горы.
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев обратился к Центробанку России с жалобой. Он обвинил ЦБ в том, что условия голосования были внезапно изменены без предупреждения, и призвал обеспечить честное голосование. Подробнее о голосовании за новые символы на 500-рублевой купюре и развернувшейся борьбе между блогерами и чиновниками — в материале URA.RU.
Что известно о голосовании за новую купюру.
Всероссийское онлайн-голосование по выбору нового оформления банкноты достоинством 500 рублей стартовало с 1 октября. Жители России имеют возможность отдать свой голос за предпочитаемый дизайн на официальном сайте Банка России. Голосование проходит на протяжении двух недель. Новая банкнота будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его административному центру — Пятигорску.
Жителям России предстоит определить новый дизайн банкноты, выбрав из 16 символов, представляющих Северо-Кавказский федеральный округ, а также из шести символов, связанных с Пятигорском. В числе предложенных вариантов для лицевой стороны купюры, посвященной Пятигорску, значатся Академическая (Елизаветинская) галерея, беседка «Эолова арфа», гора Бештау, гора Машук, Лермонтовская галерея, а также скульптура орла, терзающего змею, установленная на горе Горячей.
В качестве вариантов для оформления оборотной стороны предлагается рассмотреть следующие объекты: башенные комплексы Вовнушки и Эрзи, расположенные в Ингушетии. Большой азимутальный телескоп, находящийся в Карачаево-Черкесии, гору Эльбрус, горнолыжный курорт Домбай (Карачаево-Черкесия), многофункциональный комплекс «Грозный-Сити» в Чеченской Республике, Дербентскую крепость в Дагестане, картинную галерею в Черкесске, Нарзанную галерею в Кисловодске, Национальную библиотеку Чеченской Республики, памятник Матери, установленный в Ингушетии, Северо-Кавказскую государственную филармонию в Кисловодске, скульптурную композицию «Фатима, держащая солнце» во Владикавказе, художественный музей имени Махарбека Турганова (Владикавказ), Чегемские водопады в Кабардино-Балкарии, а также Чиркейскую гидроэлектростанцию, расположенную в Дагестане.
Что известно о лидерах голосования.
Академическая галерея в Пятигорске занимает лидирующую позицию среди претендентов на изображение на лицевой стороне новой банкноты. На данный момент за нее отдали голоса свыше 1,144 млн россиян. На втором месте расположилось скульптурное изображение орла, терзающего змею на горе Горячей. У этой достопримечательности 385,5 тысяч голосов.
На оборотной стороне основное соперничество разворачивается между комплексом небоскребов Грозный-Сити и горой Эльбрус. Последняя набрала 1,170 млн голосов от жителей России, тогда как комплекс выбрали 1,051 млн человек.
Борьба между чиновниками и блогерами.
Розыгрыш iPhone 17 и машины за Грозный-Сити.
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о проведении розыгрыша десяти смартфонов iPhone 17 среди участников голосования за изображение комплекса Грозный-Сити. Для участия необходимо проголосовать на четырех различных площадках Госуслуги, почту, «Одноклассники» и «ВКонтакте». После чего пользователь должен был опубликовать скриншоты подтверждения в собственных аккаунтах в социальных сетях с соответствующим хештегом. По словам Кадырова, победители будут выбраны случайным образом.
Кроме того, известный чеченский блогер Асхаб Тамаев анонсировал розыгрыш автомобиля, если люди отдадут свой голос за комплекс зданий. Однако какой именно — не уточняется.
Путевка в санаторий за Эльбрус.
Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков выступил с инициативой провести собственный розыгрыш. По его словам, в финальный день голосования среди участников, отдавших свой голос за гору Эльбрус, будет определен победитель, который получит путевку в один из санаториев, расположенных на склонах этой вершины.
Квартира за Дербент.
Участники голосования за изображение крепости Дербент на новой банкноте номиналом 500 рублей получат возможность стать обладателями ценных призов. По информации Министерства туризма Республики Дагестан, главным призом станет квартира, расположенная на побережье Каспийского моря. Помимо жилья, среди участников акции будут разыграны и другие подарки. В их числе — автомобиль Changan X5 Plus, а также iPhone 17.
Блогеры призывают голосовать за гору.
Группа правых блогеров во главе с Владиславом Поздняковым обратилась к своей аудитории с призывом поддержать вариант с изображением Эльбруса. По словам Позднякова, в противном случае в течение ближайших 10−20 лет россиянам придется использовать банкноты с изображением типовых панельных домов. Кроме того, он утверждает, что в пользу варианта «Грозный-Сити» якобы началось активное накручивание голосов, а с позиции «Гора Эльбрус» на шкале голосования в какой-то момент внезапно исчезли 40 тысяч голосов. Поздняков обвинил оппонентов в мошенничестве, однако впоследствии, как он сообщил, голоса были возвращены. Также блогер заявил, что ему якобы предлагали 500 тысяч долларов за отказ от дальнейшей агитации в поддержку Эльбруса.
Обращение к ЦБ от чеченского министра Дудаева.
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев выразил озабоченность в связи с предполагаемой блокировкой ЦБ России ряда онлайн-платформ. По мнению чиновника, данные действия регулятора могут быть связаны с активностью жителей Чечни.
В своем официальном обращении, опубликованном в личном telegram-канале, Дудаев подверг критике действия ЦБ, расценив их как создание искусственных препятствий в процессе голосования. Министр подчеркнул, что изменения в условиях голосования были внесены регулятором внезапно и без предварительного уведомления общественности. Данная ситуация, по словам Дудаева, вызывает недоумение и требует разъяснений со стороны Центробанка.
Чиновник призвал ЦБ обеспечить проведение голосования на справедливой основе. По его мнению, если регулятор не способен гарантировать объективность процедуры, проведение дальнейшего голосования теряет всякий смысл. Он также подчеркнул, что жители Чечни не возражают против участия других российских символов в голосовании. Главным для них остается принцип справедливости. Дудаев отметил, что некоторые недоброжелатели пытаются придать процессу голосования межнациональный оттенок.
Когда завершится голосование за символы на новой купюре.
На данный момент голосовать с помощью соцсетей больше нельзя. Сделать это можно лишь авторизовавшись через портал Госуслуг. Отдать предпочтение можно только за один из предложенных вариантов. Процедура голосования завершится 14 октября в 12:00 по московскому времени.
Когда появится обновленная купюра и что будет со старой.
Производство новых 500 рублей планируется запустить во втором полугодии 2026 года. В оборот она войдет не раньше 2027 года, сообщил зампред ЦБ Сергей Белов. Старые банкноты останутся в обращении наравне с обновленными купюрами. По мере естественного износа выводить их будут постепенно.