10 iPhone и бесплатная путевка на Эльбрус: как депутаты и блогеры соревнуются в победе за дизайн новой купюры

Группа правых блогеров во главе с Владиславом Поздняковым обратилась к своей аудитории с призывом поддержать вариант с изображением Эльбруса. По словам Позднякова, в противном случае в течение ближайших 10−20 лет россиянам придется использовать банкноты с изображением типовых панельных домов. Кроме того, он утверждает, что в пользу варианта «Грозный-Сити» якобы началось активное накручивание голосов, а с позиции «Гора Эльбрус» на шкале голосования в какой-то момент внезапно исчезли 40 тысяч голосов. Поздняков обвинил оппонентов в мошенничестве, однако впоследствии, как он сообщил, голоса были возвращены. Также блогер заявил, что ему якобы предлагали 500 тысяч долларов за отказ от дальнейшей агитации в поддержку Эльбруса.