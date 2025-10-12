Переведут ли пенсии в цифровой рубль: в Госдуме дали конкретный ответ

Обязательный перевод пенсий в цифровой рубль не планируется. Получать деньги можно будет привычным образом — наличными или на карту. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Его слова передает ТАСС.
Как отметил парламентарий, беспокоиться российским пенсионерам совершенно не о чем. Поскольку, несмотря на слухи, переводить все выплаты в цифровой рубль никто не собирается. Подобные способы сейчас используются исключительно в экспериментальном формате.
«Пенсионерам не нужно тревожиться, что это их напрямую коснется, и завтра они не будут знать, что делать со своими цифровыми рублями, которые непонятно где, какие-то цифры, какие-то криптоактивы, какая-то криптовалюта, куда им идти», — сказал Нилов.
Он также добавил, что деньги можно будет получать привычным для себя образом. То есть, либо наличными, либо на карту того банка, который удобен.
При этом известно, что уже скоро россиян ждет очередное повышение пенсий. Так, в 2026 году вырастут социальные выплаты. С 1 апреля они увеличатся сразу на 6,8%. Соответствующие цифры уже заложены в проект бюджета на 2026 год.