В Чечне призвали ЦБ не нарушать условия голосования по купюре в 500 рублей

Кстати, уже более одного миллиона граждан России отдали свои голоса за новый дизайн купюры в 500 рублей. Известно, что спереди на банкноте будет изображение, связанное с Пятигорском, а сзади — знаковый сюжет для всего СКФО. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал 10 айфонов тем, кто отдаст голос за «Грозный-Сити» на новой купюре.