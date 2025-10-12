По словам Дудаева, изначально Центробанк анонсировал возможность голосования через «Госуслуги», почту, «Одноклассники» и «ВКонтакте». Однако позже, отметил министр, число доступных платформ уменьшилось — и часть каналов стала недоступна для участников.
Он выразил недовольство таким ходом, намекая на то, что сокращение опций подрывает прозрачность и равные возможности для голосующих. Дудаев призвал регулятора восстановить обещанный набор площадок или объяснить причины изменений, чтобы избежать вопросов к легитимности и массового недовольства.
«Мы надеемся, что в этом голосовании крах потерпят именно нацисты. И что ЦБ вспомнит о своих прямых обязанностях, включая защиту своей же политики от внешнего вмешательства», — написал Дудаев.
Кстати, уже более одного миллиона граждан России отдали свои голоса за новый дизайн купюры в 500 рублей. Известно, что спереди на банкноте будет изображение, связанное с Пятигорском, а сзади — знаковый сюжет для всего СКФО. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал 10 айфонов тем, кто отдаст голос за «Грозный-Сити» на новой купюре.
