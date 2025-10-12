Ричмонд
В Чечне призвали ЦБ не нарушать условия голосования по купюре в 500 рублей

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев обратился к Центральному банку с призывом не менять заранее оговорённые условия голосования за дизайн новой купюры в 500 рублей. В своём телеграм-канале он заявил о беспокойстве по поводу корректности процедуры.

Источник: Life.ru

По словам Дудаева, изначально Центробанк анонсировал возможность голосования через «Госуслуги», почту, «Одноклассники» и «ВКонтакте». Однако позже, отметил министр, число доступных платформ уменьшилось — и часть каналов стала недоступна для участников.

Он выразил недовольство таким ходом, намекая на то, что сокращение опций подрывает прозрачность и равные возможности для голосующих. Дудаев призвал регулятора восстановить обещанный набор площадок или объяснить причины изменений, чтобы избежать вопросов к легитимности и массового недовольства.

«Мы надеемся, что в этом голосовании крах потерпят именно нацисты. И что ЦБ вспомнит о своих прямых обязанностях, включая защиту своей же политики от внешнего вмешательства», — написал Дудаев.

Кстати, уже более одного миллиона граждан России отдали свои голоса за новый дизайн купюры в 500 рублей. Известно, что спереди на банкноте будет изображение, связанное с Пятигорском, а сзади — знаковый сюжет для всего СКФО. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал 10 айфонов тем, кто отдаст голос за «Грозный-Сити» на новой купюре.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

