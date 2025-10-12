Ричмонд
Потерявшаяся в лесу под Тверью пенсионерка спаслась благодаря песне

Женщина в Удомельском районе отправилась одна на природу, чтобы собрать ягоду и заблудилась.

Источник: Аргументы и факты

Спасатели нашли 83-летнюю пенсионерку, которая потерялась в лесу в Удомельском районе Тверской области, женщину обнаружили по звуку, когда она пела, сообщил в своём Telegram-канале волонтерский поисково-спасательного отряд «Сова».

8 октября пенсионерка отправилась одна на природу, чтобы собрать ягоду и после угостить свою подругу. В лесу женщина заблудилась и позвонила родственникам, чтобы сообщить, что не может найти дорогу домой.

К её поискам подключились волонтёры, которые разделились на группы. После спасения пенсионерку передали медикам. Она отметила, что чувствует себя хорошо и поблагодарила всех, кто помогал в её поисках.

Напомним, в середине августа на Сахалине 63-летняя пенсионерка-дайвер провела в воде около суток, после того как ее потерял инструктор во время погружения. Женщину искали 17 человек. Её нашли в 15 км от берега и доставили на остров.