«Омичка» переиграла «Ленинградку» в пятипартийном матче

Волейболистки одержали первую домашнюю победу в новом сезоне после напряженной борьбы.

Источник: Комсомольская правда

Впечатляющей победой над одной из сильнейших команд страны — петербургской «Ленинградкой» — открыл новый сезон волейбольный клуб «Омичка». Матч, прошедший при полном аншлаге 11 октября, завершился со счетом 3:2 после пяти напряженных партий.

Местные спортсменки уверенно взяли на домашней площадке первую партию 25:19. Затем уступили две следующие. Решающим стал момент в четвертом сете, где «Омичке» удалось сравнять счет благодаря точным атакам Анастасии Азановой и Натальи Кротковой.

Фото: t.me/volley_om.

В пятой партии команда проявила настоящий характер, отыграв два матч-бола у соперниц и доведя встречу до победы со счетом 17:15. Анастасия Азанова стала самым результативным игроком матча, набрав 27 очков.

Фото: t.me/volley_om.

Следующие игры «Омичка» проведет 15 и 16 октября в Череповце в рамках Кубка России против местной «Северянки». Начало матчей запланировано на 21:00 по омскому времени.

Ранее сы писали, что в регионе продолжается капитальный ремонт здания лицея «Альфа».