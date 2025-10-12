«Омичка» переиграла «Ленинградку» в пятипартийном матче

Впечатляющей победой над одной из сильнейших команд страны — петербургской «Ленинградкой» — открыл новый сезон волейбольный клуб «Омичка». Матч, прошедший при полном аншлаге 11 октября, завершился со счетом 3:2 после пяти напряженных партий.
Местные спортсменки уверенно взяли на домашней площадке первую партию 25:19. Затем уступили две следующие. Решающим стал момент в четвертом сете, где «Омичке» удалось сравнять счет благодаря точным атакам Анастасии Азановой и Натальи Кротковой.
Фото: t.me/volley_om.
В пятой партии команда проявила настоящий характер, отыграв два матч-бола у соперниц и доведя встречу до победы со счетом 17:15. Анастасия Азанова стала самым результативным игроком матча, набрав 27 очков.
Фото: t.me/volley_om.
Следующие игры «Омичка» проведет 15 и 16 октября в Череповце в рамках Кубка России против местной «Северянки». Начало матчей запланировано на 21:00 по омскому времени.
