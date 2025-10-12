«Омичка» переиграла «Ленинградку» в пятипартийном матче

Местные спортсменки уверенно взяли на домашней площадке первую партию 25:19. Затем уступили две следующие. Решающим стал момент в четвертом сете, где «Омичке» удалось сравнять счет благодаря точным атакам Анастасии Азановой и Натальи Кротковой.