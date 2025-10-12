Агрошкола будущего: как в России готовят кадры для сельского хозяйства

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечают в России во второе воскресенье октября. Этот праздник посвящен агрономам, механизаторам, животноводам, фермерам, селекционерам, инженерам, технологам и всем, кто обеспечивает продовольственную безопасность страны. Сегодня готовить этих специалистов и внедрять современные технологии в агропромышленный комплекс страны помогают национальные проекты России.
Так, по программе «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» на базе колледжей и техникумов создают кластеры, где ведется адресная подготовка востребованных в различных областях кадров. Программа охватывает 24 отрасли экономики, в том числе сельскохозяйственную. Партнерство колледжей и предприятий позволяет студентам уже во время учебы знакомиться с корпоративной культурой будущего работодателя, проходить практику на производстве, а затем успешно трудоустраиваться. Сельскохозяйственные кластеры сотрудничают с ведущими предприятиями страны, в числе которых АПК «Зеленая долина», МПК «Атяшевский», «Абрау-Дюрсо», «ЭкоНиваАгро», «Сибагро». По «Профессионалитету» подготовка специалистов для агропромышленного комплекса ведется в 40 регионах России.
«Росток Кубани».
В 2022 году на базе Ладожского многопрофильного техникума был создан кластер сельского хозяйства «Росток Кубани» программы «Профессионалитет». В него входят четыре образовательные организации и одно предприятие-работодатель — компания «Прогресс Агро». В кластере готовят агрономов, мастеров сельскохозяйственного производства, по ремонту и обслуживанию автомобилей, по эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования.
Чтобы обучение проходило в комфортных и максимально приближенных к реальным условиях, по проекту «Профессионалитет» в техникуме созданы шесть мастерских. В них на настоящих тракторах, автомобилях и сварочных станках ребята осваивают профессию механика. Для будущих агрономов созданы 17 метеорологических и аналитических лабораторий. Все образовательные программы построены так, чтобы теория сразу подкреплялась практикой.
Студенты могут подписать целевой договор и получать ежемесячную стипендию. Питание для них бесплатное, а иногородним предоставляется общежитие. Практика оплачиваемая, до места ее прохождения организован трансфер. Гарантированно получают работу 85% выпускников.
«Кластер “Росток Кубани” демонстрирует успешное сотрудничество бизнеса и образовательных учреждений, способствуя подготовке квалифицированных кадров и развитию агропромышленного комплекса региона. Среди ключевых достижений кластера — использование цифровых технологий в обучении и обновление материально-технической базы: открыты новые лаборатории и ремонтная станция площадью 700 квадратных метров», — сказал директор техникума Раман Иконников.
Росту интереса молодых людей к работе в аграрной сфере способствует программа «Кадры для села» национального проекта «Молодежь и дети». Только в 2024 году ее участниками стали свыше 60 тыс. человек, желающих развиваться и реализовывать себя в родных селах.
Программа направлена на поддержку команд молодых специалистов, лидеров, готовых запускать собственные проекты и менять жизнь на селе. При этом она касается не только сельского хозяйства — есть направления в сфере управления, предпринимательства, культуры, спорта, творчества и развития территорий. Поддержку оказывают через форумы, конкурсы, образовательные смены и другие мероприятия.
Кадры для Камчатки.
Председатель думы Усть-Большерецкого муниципального округа Камчатского края Виталий Данилин в 2024 году проходил обучение в третьем образовательном заезде программы «Лидеры изменений. Стратегия» программы «Кадры для села».
«Участие в программе “Лидеры изменений. Стратегия” стало для меня ценным опытом. Прежде всего это уникальная площадка для обмена знаниями и лучшими практиками с коллегами из аграрного сектора, а также возможность найти единомышленников и выстроить новые деловые связи. Образовательный заезд дал мне мощный импульс для профессионального развития и позволил по-новому взглянуть на агропромышленный комплекс», — поделился Виталий Данилин.
Еще один национальный проект, призванный помочь в подготовке специалистов для агропромышленного комплекса, — «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Учителя и преподаватели аграрных вузов, которые разрабатывают важные проекты для АПК, получают за эту работу дополнительные выплаты. По нацпроекту также поддерживают сельхозпроизводителей: они могут компенсировать часть расходов на оплату труда и проживание студентов-практикантов.
Практика для студентов.
В этом году в Кемеровской области субсидии по нацпроекту уже получили десять предприятий, которые привлекли на практику 156 студентов. Сейчас учащиеся профильных вузов и колледжей — будущие селекционеры-генетики, биотехнологи, ветеринары, агрономы и операторы — продолжают стажировки на региональных предприятиях АПК. Студентка Кузбасского государственного аграрного университета (ГАУ) Екатерина Перепечина проходит производственную практику в молочном цехе СПХ «Михайловское», где занимается фасовкой молочной продукции.
«Работа интересная, хоть и не совсем простая. Любые минусы компенсирует коллектив, который с радостью принял меня, помогает и поддерживает. Мне очень нравится работать здесь, вижу перспективы и уже задумываюсь о дальнейшем трудоустройстве», — поделилась Екатерина Перепечина.
Иван Елескин, студент Кузбасского ГАУ, проходил производственную практику в АО «Ваганово». На предприятии выращивают, обрабатывают и хранят зерновые, технические и кормовые культуры, выводят собственных высокопродуктивных генетически ценных коров, производят сырое молоко и комбинированные корма.
«Практика дает студенту возможность познакомиться с работой крупного агрохолдинга, особенно в сезон посевных и уборочных работ. Студентов технических направлений ждет работа либо в автотранспортном участке, где они ознакомятся с техникой для перевозки зерна, либо в машинно-тракторном парке, где на практике можно узнать о ремонте и обслуживании сельскохозяйственной техники», — прокомментировал Иван Елескин.
Поддержка национальных проектов России обеспечивает комплексный подход к подготовке кадров в АПК. Квалифицированные специалисты играют ключевую роль в развитии сельского хозяйства страны, превращая его в высокотехнологичную отрасль, где используют такие новейшие технологии, как роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и цифровое моделирование урожайности.