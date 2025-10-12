Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

«В течение дня погода в столичном регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона “Герхард”. В Москве ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможны небольшие осадки. Ветер западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 7 — плюс 9, по области плюс 5 — плюс 10, что соответствует климатической норме середины осени», — рассказал Тишковец.