Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве в воскресенье.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, небольшие осадки и до плюс 9 ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня погода в столичном регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона “Герхард”. В Москве ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможны небольшие осадки. Ветер западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 7 — плюс 9, по области плюс 5 — плюс 10, что соответствует климатической норме середины осени», — рассказал Тишковец.

Он отметил, что атмосферное давление продолжит падать, оно составит 738 миллиметров ртутного столба.

«С полудня возможна слабая магнитная буря, которая с перерывами продолжится до середины понедельника», — добавил синоптик.