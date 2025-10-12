Ричмонд
В районе Башкирии обнаружили выпавшего из мотоблока пьяного водителя

Инспекторы ГАИ составили в его отношении административный протокол.

Источник: Комсомольская правда

В Мечетлинском районе Башкирии сотрудники ГАИ поймали пьяного водителя мотоблока. Мужчина пытался скрыться на транспорте от представителей ведомства.

По предоставленным данным, инспекторы заметили виляющий мотоблок на в селе Большеустинское. Мужчина попытался скрыться, но транспорт развернуло, а водителя выбросило.

У 35-летнего нарушителя констатировали наличие 1.410 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В его отношении составили административный материал.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.