В районе Башкирии обнаружили выпавшего из мотоблока пьяного водителя

В Мечетлинском районе Башкирии сотрудники ГАИ поймали пьяного водителя мотоблока. Мужчина пытался скрыться на транспорте от представителей ведомства.
По предоставленным данным, инспекторы заметили виляющий мотоблок на в селе Большеустинское. Мужчина попытался скрыться, но транспорт развернуло, а водителя выбросило.
У 35-летнего нарушителя констатировали наличие 1.410 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В его отношении составили административный материал.
