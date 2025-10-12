Били за побег: Безногий ветеран Чечни 9 лет был рабом цыган и попрошайкой

Бывший хозяин регулярно контролировал его действия, бил и ограничивал питание. В один из дней Сергей попытался бежать, но был пойман и избит. В данный момент он проходит медицинскую помощь, готовится к операции на руке и восстановлению документов. Сергей мечтает восстановить инвалидность, получить протезы и научиться сапожному делу. Он сохраняет бодрость духа и верит, что обидчики будут наказаны.