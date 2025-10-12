Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никита Ефремов* частично признал вину в финансировании ФБК**

Блогер и основатель сети магазинов одежды и обуви Никита Ефремов* дал на допросе показания, в которых признал свою вину лишь отчасти. Его обвиняют в спонсировании ФБК**.

Следствие вменяет предпринимателю совершение шести переводов по тысяче рублей на зарубежные банковские реквизиты ФБК*.

«По существу предъявленного обвинения согласен частично», — сказано в документах дела.

Также отмечается, что после первого допроса в статусе подозреваемого Ефремов* отказался добровольно передать следствию свои гаджеты и пароли к ним. По его словам, во время этого допроса он впервые узнал, что любая связанная с ФБК** деятельность запрещена в России в судебном порядке.

Напомним, что Никита Ефремов* был внесён в список террористов и экстремистов, когда вскрылись данные о финансировании им запрещённой в России организации ФБК*. Сейчас в России постепенно закрываются его магазины одежды и обуви.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Экстремистская организация, запрещена в РФ.