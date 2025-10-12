Никита Ефремов* частично признал вину в финансировании ФБК**

Следствие вменяет предпринимателю совершение шести переводов по тысяче рублей на зарубежные банковские реквизиты ФБК*.
«По существу предъявленного обвинения согласен частично», — сказано в документах дела.
Также отмечается, что после первого допроса в статусе подозреваемого Ефремов* отказался добровольно передать следствию свои гаджеты и пароли к ним. По его словам, во время этого допроса он впервые узнал, что любая связанная с ФБК** деятельность запрещена в России в судебном порядке.
Напомним, что Никита Ефремов* был внесён в список террористов и экстремистов, когда вскрылись данные о финансировании им запрещённой в России организации ФБК*. Сейчас в России постепенно закрываются его магазины одежды и обуви.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Экстремистская организация, запрещена в РФ.