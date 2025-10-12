Москвичам рассказали о погоде в понедельник

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Около трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве в понедельник, местами вероятен дождь с мокрым снегом, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В первый день недели на Москву обрушится центр циклона. Будет пасмурно и очень дождливо — выпадет до 17−22 миллиметров, местами до 22−27 миллиметров (около трети месячной нормы) при норме всего октября 70 миллиметров. Местами вероятен переход осадков в смешанное агрегатное состояние (дождь с мокрым снегом)», — сказал Тишковец.
Он отметил, что ночью похолодает до плюс трех — плюс пяти, днем плюс четыре — плюс шесть градусов.
«Вся неделя будет по-октябрьски холодная и ненастная. В небе появятся мокрые “белые мухи”. Одевайтесь тепло и не забывайте зонты», — добавил синоптик.