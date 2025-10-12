Общежитие Смоленской академии градостроительства обновят досрочно

«Проект по ремонту здания общежития Смоленской академии градостроительства и архитектуры, расположенного по улице Тенишевой, был рассчитан на два года. Так как работы на объекте выполняются с опережением установленных сроков, у нас появились время и возможность завершить их уже в этом году. Именно поэтому правительство РФ приняло решение об опережающем финансировании нашего региона и выделило на завершение ремонта средства в размере более 47 миллионов рублей, изначально рассчитанные на 2026 год», — пояснили в областном министерстве образования и науки.