Общежитие Смоленской академии градостроительства обновят досрочно

Опережающее финансирование от правительства РФ позволит завершить работы к концу 2025 года, а не в 2026-м.

Ремонт общежития Смоленской академии градостроительства и архитектуры планируют завершить раньше срока — до конца текущего года. Работы проводят в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Проект по ремонту здания общежития Смоленской академии градостроительства и архитектуры, расположенного по улице Тенишевой, был рассчитан на два года. Так как работы на объекте выполняются с опережением установленных сроков, у нас появились время и возможность завершить их уже в этом году. Именно поэтому правительство РФ приняло решение об опережающем финансировании нашего региона и выделило на завершение ремонта средства в размере более 47 миллионов рублей, изначально рассчитанные на 2026 год», — пояснили в областном министерстве образования и науки.

В следующем году планируют обновить три других здания, относящихся к учреждению. Речь идет об общежитии и блоке практических занятий по улице Гарабурды, а также об учебно-лабораторном корпусе на Ново-Рославльской. Кроме того, специалисты отремонтируют здания, относящиеся к другим учреждениям СПО. Среди них — общежития Козловского многопрофильного аграрного колледжа, Верхнеднепровского технологического техникума, Сафоновского филиала Смоленской академии профессионального образования и учебный корпус Смоленского педагогического колледжа.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.