В Добрянском лесничестве Прикамья высадили 7 тысяч сеянцев ели

Уточним, что в Пермском крае уже есть два таких зеленых символа, посвященных Великой Отечественной войне и ее героям. Первый геоглиф, в частности, находится около автомобильной трассы Кудымкар — Пермь. Его высадили в честь разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова. Второй геоглиф расположен на территории Лологского лесничества в Кочевском районе. Он выполнен в форме цифры «75».