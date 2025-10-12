В Добрянском лесничестве Прикамья высадили 7 тысяч сеянцев ели

Геоглиф в виде цифры «80» из 7 тыс. сеянцев ели в память о погибших в Великой Отечественной войне высадили на территории Добрянского лесничества в Пермском крае во время акции «Сохраним лес», которую провели в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.
Всего в акции приняли участие более 100 человек. Они высадили деревья на площади 2,35 га. Размер каждой цифры геоглифа составляет 100×70 метров.
Уточним, что в Пермском крае уже есть два таких зеленых символа, посвященных Великой Отечественной войне и ее героям. Первый геоглиф, в частности, находится около автомобильной трассы Кудымкар — Пермь. Его высадили в честь разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова. Второй геоглиф расположен на территории Лологского лесничества в Кочевском районе. Он выполнен в форме цифры «75».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.