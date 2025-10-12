СМИ: Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов

Пакистан захватил почти 20 афганских пограничных пунктов в ходе столкновений между военными двух стран. Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщает Geo.
— Пакистан занял 19 афганских пунктов вдоль границы, — уточнил телеканал со ссылкой на источники в сфере безопасности.
По данным Geo, Афганистан якобы использовал эти пункты для атак на соседнее государство.
Ночью 12 октября Министерство обороны Афганистана объявило об успешном завершении «операции возмездия» против Пакистана.
11 октября стало известно, что тяжелые бои начались на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда. По имеющимся данным, сражения происходят в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд, где силы талибов атакуют пакистанские пограничные позиции сразу с нескольких направлений.
В мае Пакистан начал масштабную военную операцию «Баньян уль Марсус», направленную против Индии. Исламабад заявил, что это стало прямым ответом на «продолжительные провокации». Однако вскоре при посредничестве президента США Дональда Трампа Нью-Дели и Исламабад договорились о полном прекращении огня.