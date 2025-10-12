В Жуковке Брянской области обновили 4 двора

Четыре дворовые территории благоустроили в Жуковке в Брянской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте ТЭК и ЖКХ региона.
Работы провели на улице Лесной возле дома № 6, на переулке Заводской проезд у домов № 6 и 7, а также на улице Мальцева около дома № 15. Там установили скамейки и урны, уложили асфальт и обустроили парковки. Также в этих дворах специалисты смонтировали детское игровое и спортивное оборудование.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.