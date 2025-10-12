В Жуковке Брянской области обновили 4 двора

Работы провели на улице Лесной возле дома № 6, на переулке Заводской проезд у домов № 6 и 7, а также на улице Мальцева около дома № 15. Там установили скамейки и урны, уложили асфальт и обустроили парковки. Также в этих дворах специалисты смонтировали детское игровое и спортивное оборудование.