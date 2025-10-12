Огромную щуку весом свыше 18 кг поймал в Оби житель Новосибирска

«Примерно через две минуты нам всё же удалось завести рыбу в подсак и поднять её на борт. На весах мы увидели цифру 18 кг 320 граммов. Да, это была огромная щука, которую необходимо было обязательно отпустить», — рассказал рыбак Павел Морозов.