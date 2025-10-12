Ричмонд
Огромную щуку весом свыше 18 кг поймал в Оби житель Новосибирска

Рыбакам удалось выловить и отпустить трофейную щуку весом более 18 килограммов во время рыбалки в Томской области на слиянии рек Обь и Парабель.

Источник: fishingsib.ru

Новосибирские рыбаки во время осенней рыбалки в Томской области поймали и отпустили обратно в реку Обь гигантскую щуку весом 18 килограммов 320 граммов, возраст которой по приблизительным оценкам составляет не менее 36 лет. О необычном улове с подробным описанием процесса ловли рассказал Павел Морозов на специализированном портале Fishingsib.ru.

«Примерно через две минуты нам всё же удалось завести рыбу в подсак и поднять её на борт. На весах мы увидели цифру 18 кг 320 граммов. Да, это была огромная щука, которую необходимо было обязательно отпустить», — рассказал рыбак Павел Морозов.

Рыбаки заметили на эхолоте крупный силуэт на глубине около 2,5−3,5 метров. Они решили использовать виброхвост с двумя тройниками. После молниеносной поклёвки они начали вываживать трофей в течение нескольких минут.

Затем они сделали быструю фотосессию и реанимировали рыбу в подсадке. После этого щуку отпустили обратно в реку.

Рыбаки в шутку назвали её «обитателем Юрского периода» из-за её почтенного возраста и внушительных размеров.