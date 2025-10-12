Жители Екатеринбурга начнут получать дополнительные квитанции

Екатеринбуржцы станут получать больше квитанций из-за долгов управляющих компаний. Речь идет о жильцах домов, которые обслуживают УК «Народная» и «Лазурит». Из-за долгов «Водоканал» переходит на прямые договоры с собственниками помещений.
Информация об этом появилась в «Екатеринбургском Вестнике» от 10 октября. Дополнительные квитанции начнут приходить с 1 ноября.
— С 01.11.2025 МУП «Водоканал» становится исполнителем коммунальных услуг: «Холодное водоснабжение» и «Водоотведение» для собственников и пользователей помещений в Ваших многоквартирных домах. Соответственно с этой даты одновременно со всеми собственниками помещений в МКД и ресурсоснабжающей организацией считаются заключенными договоры о предоставлении коммунальных услуг (ХВС и Водоотведение). Договоры заключаются на неопределенный срок, в соответствии с типовым договором, утвержденным Правительством Российской Федерации, — говорится в заявлении.
Полный список домов УК «Народная» и «Лазурит» можно найти здесь.