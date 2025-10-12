Жители Екатеринбурга начнут получать дополнительные квитанции

— С 01.11.2025 МУП «Водоканал» становится исполнителем коммунальных услуг: «Холодное водоснабжение» и «Водоотведение» для собственников и пользователей помещений в Ваших многоквартирных домах. Соответственно с этой даты одновременно со всеми собственниками помещений в МКД и ресурсоснабжающей организацией считаются заключенными договоры о предоставлении коммунальных услуг (ХВС и Водоотведение). Договоры заключаются на неопределенный срок, в соответствии с типовым договором, утвержденным Правительством Российской Федерации, — говорится в заявлении.