В Новосибирске полиция изъяла вейпы и сигареты на сумму 1,3 млн рублей

— На улицах Демакова и Петухова в Кировском и Советском районах правоохранители обнаружили и изъяли немаркированные табачные изделия. Среди изъятого — 1850 вейпов, 424 упаковки жевательного табака и более 810 пачек сигарет, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.