В Новосибирске полиция изъяла вейпы и сигареты на сумму 1,3 млн рублей

Их изъяли из магазинов в Кировском и Советском районах.

Источник: ГУ МВД

В Новосибирске полиция изъяла крупную партию табачной продукции из магазинов и складов. Рейды провели сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД.

— На улицах Демакова и Петухова в Кировском и Советском районах правоохранители обнаружили и изъяли немаркированные табачные изделия. Среди изъятого — 1850 вейпов, 424 упаковки жевательного табака и более 810 пачек сигарет, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Общая стоимость изъятой продукции, по предварительной оценке, превысила 1,3 миллиона рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.