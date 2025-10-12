В Новосибирске полиция изъяла вейпы и сигареты на сумму 1,3 млн рублей

В Новосибирске полиция изъяла крупную партию табачной продукции из магазинов и складов. Рейды провели сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД.
— На улицах Демакова и Петухова в Кировском и Советском районах правоохранители обнаружили и изъяли немаркированные табачные изделия. Среди изъятого — 1850 вейпов, 424 упаковки жевательного табака и более 810 пачек сигарет, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Общая стоимость изъятой продукции, по предварительной оценке, превысила 1,3 миллиона рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.