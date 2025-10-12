Директор обрушившейся школы в Татарске обвиняется в превышении полномочий

Директору школы № 5 в Татарске Новосибирской области предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщили в СУ СКР по региону.
По версии следствия, с 2011 года по сентябрь 2025-го фигурантка дела, занимая должность руководителя образовательного учреждения, была осведомлена об аварийном состоянии здания. Несмотря на это, она регулярно принимала решения о продолжении работы школы.
Ранее по аналогичной статье обвинения были предъявлены первому заместителю главы Татарского муниципального округа.
Напомним, 21 сентября СК РФ возбудил уголовное дело по статье о халатности после частичного обрушения здания школы № 5 в городе Татарске Новосибирской области.