Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор обрушившейся школы в Татарске обвиняется в превышении полномочий

Директор была осведомлена об аварийном состоянии здания.

Источник: Аргументы и факты

Директору школы № 5 в Татарске Новосибирской области предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, с 2011 года по сентябрь 2025-го фигурантка дела, занимая должность руководителя образовательного учреждения, была осведомлена об аварийном состоянии здания. Несмотря на это, она регулярно принимала решения о продолжении работы школы.

Ранее по аналогичной статье обвинения были предъявлены первому заместителю главы Татарского муниципального округа.

Напомним, 21 сентября СК РФ возбудил уголовное дело по статье о халатности после частичного обрушения здания школы № 5 в городе Татарске Новосибирской области.