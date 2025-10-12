Ричмонд
Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП под Саратовом

Авария произошла в районе села Гусевка.

Источник: Комсомольская правда

Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в ночь на воскресенье, 12 октября в районе села Гусевка Саратовской области. Жертвами ДТП стали три человека, четверо пострадали. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем Lada Largus, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием», — сообщили в ведомстве.

В результате происшествия погиб водитель, а также два пассажира. Сейчас все детали, причины и обстоятельства трагического инцидента выясняют специалисты.

Напомним, в минувший вторник, 7 октября, в Удмуртии произошло крупное ДТП, унесшее жизни четырех человек. В Ижевске столкнулись три легковых автомобиля и следовавший по маршруту Пермь — Казань рейсовый автобус.