Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП под Саратовом

Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в ночь на воскресенье, 12 октября в районе села Гусевка Саратовской области. Жертвами ДТП стали три человека, четверо пострадали. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«Мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем Lada Largus, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием», — сообщили в ведомстве.
В результате происшествия погиб водитель, а также два пассажира. Сейчас все детали, причины и обстоятельства трагического инцидента выясняют специалисты.
Напомним, в минувший вторник, 7 октября, в Удмуртии произошло крупное ДТП, унесшее жизни четырех человек. В Ижевске столкнулись три легковых автомобиля и следовавший по маршруту Пермь — Казань рейсовый автобус.