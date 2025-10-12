Калмыкия впервые экспортировала зерно

«Зерновая компания» первой в Калмыкии отправила на экспорт тысячу тонн зерна. Помощь предприятиям в выходе на новые зарубежные рынки оказывают в том числе по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в аппарате правительства республики.
Зерно, в частности, направили в Ирак. Перед этим каждая партия прошла необходимые лабораторные исследования. По итогам проверки пшеница полностью соответствовала фитосанитарным требованиям страны-импортера.
Ранее в регионе провели мониторинг зерна из нового урожая. По его результатам 60% пшеницы, собранной в этом году, соответствует нормам качества.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.