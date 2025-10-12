В поселке Быстрореченском Ростовской области разобьют яблоневый сад

«Красивый проект. Я видел, как организуется современное промышленное производство по выращиванию яблок. Это очень непростой процесс с применением современных технологий. Серьезные инвестиции потребуются. Но главное — будут созданы новые рабочие места: 300 постоянных, а в сезон будет занято до 2 тысяч работников. Такие планы будем только поддерживать», — отметил глава региона Юрий Слюсарь.