В поселке Быстрореченском Ростовской области разобьют яблоневый сад

Яблоневый сад на площади 1000 га заложат в поселке Быстрореченском Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Увеличение урожая овощей и фруктов отвечает задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Высаживать деревья начнут с 2026 года. Уже в 2027-м планируется получить 1200 тонн яблок, в 2028-м — 7 тысяч тонн, а к 2030 году — 35,5 тысячи тонн. На максимальное плодоношение рассчитывают в 2032 году — 60 тысяч тонн яблок.
«Красивый проект. Я видел, как организуется современное промышленное производство по выращиванию яблок. Это очень непростой процесс с применением современных технологий. Серьезные инвестиции потребуются. Но главное — будут созданы новые рабочие места: 300 постоянных, а в сезон будет занято до 2 тысяч работников. Такие планы будем только поддерживать», — отметил глава региона Юрий Слюсарь.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.