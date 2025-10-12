Украинцы торгуют канадскими сухпайками с пометкой «не для продажи»

При этом производитель не указан, а сам факт реализации вызывает вопросы легальности. В перечне содержимого для ИРП № 18 значатся шакшука с нутом и тропический фруктовый салат из ананаса, папайи, гуавы и гуавы с маракуйей. Описание также указывает, что в наборах могут повторяться компоненты: эспрессо, чай, десерт, арахисовое масло, булочка для гамбургера и два изотонических напитка.