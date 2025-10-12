Овчинский: в Красносельском районе освободили стройплощадку по реновации

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о включении в программу реновации девяти новых площадок, расположенных в восьми районах города. Две из них займут места расселенных домов. По словам Собянина, планируется построить более 147 тыс. кв. м жилья, что позволит расселить 30 старых зданий и предоставить комфортные квартиры 5,4 тыс. москвичей. Одна из новых площадок находится в Таганском районе ЦАО, на Рабочей улице (владение 29).