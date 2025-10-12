Овчинский: в Красносельском районе освободили стройплощадку по реновации

В центре Москвы, в Красносельском районе, освободили территорию для возведения жилых зданий в рамках программы реновации. На этом месте ранее находились старые дома, жильцы которых уже переселились в новые квартиры с качественной отделкой.
Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, в рамках реновации старые здания демонтируют. На их месте строят новые ЖК и необходимую инфраструктуру, а прилегающую территорию благоустраивают.
«В рамках программы реновации в районе Красносельский снесли три старых дома. Площадку для возведения нового жилого комплекса сформировали на месте сноса дома по адресу: улица Гаврикова, дом 3/1. Общая площадь квартир в новостройке составит почти 10,7 тысячи квадратных метров», — приводит слова Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.
Реализация проекта позволит обеспечить жильем около 380 семей москвичей. По словам Овчинского, территорию комплекса благоустроят, а первые этажи будут нежилыми. На них в будущем смогут разместиться магазины, салоны, аптеки и другие социально значимые объекты, что создаст новые рабочие места в районе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о включении в программу реновации девяти новых площадок, расположенных в восьми районах города. Две из них займут места расселенных домов. По словам Собянина, планируется построить более 147 тыс. кв. м жилья, что позволит расселить 30 старых зданий и предоставить комфортные квартиры 5,4 тыс. москвичей. Одна из новых площадок находится в Таганском районе ЦАО, на Рабочей улице (владение 29).
Всю информацию о реновации можно найти на портале mos.ru. Напомним, ее утвердили в августе 2017 года, программа затрагивает около миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поставил задачу удвоить темпы реновации. На данный момент столица является одним из лидеров среди регионов по объемам строительства, что соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».