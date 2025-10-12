На фестивале «Наука 0+» показали ящик с цифровым котом Шредингера

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Специалисты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова представили на фестивале «Наука 0+» интерактивный ящик с котом Шредингера, созданный по мотивам знаменитого мысленного эксперимента. Цифровой питомец в нем жив, передает корреспондент ТАСС.
Снаружи и внутри деревянного ящика размещены LED-панели, по которым перемещается кот Шредингера — один из главных символов ХХ международного фестиваля «Наука 0+». В юбилейный год организаторы проекта решили поставить свою оригинальную точку в вопросе, жив ли герой мысленного эксперимента.
«Кот жив и весьма активен. При каждом открытии крышки ящика он предстает перед нами за новым занятием: он может играть со своим отражением, пытаться выбраться из ящика, дремать и так далее. Мы предусмотрели для цифрового кота Шредингера шесть разных состояний», — рассказал ТАСС соавтор проекта, специалист по учебно-методической работе кафедры исторической информатики исторического факультета МГУ Максим Мироненко.
«Кот Шредингера» представляет собой «участника» мысленного эксперимента, который был сформулирован в 1935 году Эрвином Шредингером. Для демонстрации абсурдности квантовой механики он предложил поместить в закрытый ящик кота и механизм, открывающий емкость с ядом в случае распада радиоактивного атома.
Это событие может произойти в любой произвольный момент времени, после чего животное погибнет, однако ученые не могут предугадать этого или узнать, что кот умер, не открыв ящик. По этой причине, кот будет одновременно и живым, и мертвым, если рассматривать данную ситуацию в соответствии с принципами квантовой физики. Корректность этого предположения была тысячи раз доказана физиками для большого числа разных квантовых объектов.
ХХ международный фестиваль «Наука 0+» проходит в Москве 10−12 октября на более чем 100 площадках. В этом году он посвящен квантовым технологиям в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий.
О фестивале.
Международный фестиваль «Наука 0+» проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. В 2025 году он пройдет в десяти странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным.
В столице организаторами «Наука 0+» выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН. Генеральные партнеры события — ГК «Фармэко» и Фонд Олега Дерипаски «Вольное дело». Интеллектуальный партнер — госкорпорация «Росатом». Стратегический партнер — «Сбер». Организационные партнеры — Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства «В центре науки». Инновационный партнер — «Сибур».
ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.