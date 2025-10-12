В городе Губкине Белгородской области открыли новый сквер

Территорию, на месте которой открыли новый сквер, благоустроили в Губкине в Белгородской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации городского округа.
В сквере проложили сеть удобных тротуаров. Они связали все зоны этого общественного пространства, что позволило сформировать единый маршрут. Также там установили современную игровую детскую площадку, провели освещение, высадили деревья и кустарники. Для удобства жителей специалисты смонтировали скамейки и урны.
«Открытие Преображенского сквера — это очередной весомый результат реализации программы по преобразованию общественных территорий Губкинского городского округа, наглядно демонстрирующий, как меняется качество жизни горожан», — отметили в администрации.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.