Осень, сопли, температура. Разбираемся, чем вы болеете и когда бежать к врачу

Важное правило: Никогда не чередуй их хаотично! Если выбираешь парацетамол, следующий приём только через 6−8 часов. Ибупрофен — через 6−8. Если температура не сбивается, можно применить схему чередования (например, парацетамол, через 4 часа ибупрофен, ещё через 4 часа снова парацетамол). Но это экстренная мера, после которой всё равно звони врачу. И никогда не давай аспирин детям.