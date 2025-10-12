Кудрин показал редкие кадры из своего архива

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Бывшему вице-премьеру и министру финансов РФ, советнику по корпоративному развитию «Яндекса» и одному из самых известных экономистов России Алексею Кудрину исполняется 65 лет, в честь своего юбилея он показал РИА Новости редкие кадры из своего архива, запечатлевшие не только карьерные достижения, но и личные увлечения: хоккей, музыка, кино и друзья.