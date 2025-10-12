Кудрин показал редкие кадры из своего архива

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Бывшему вице-премьеру и министру финансов РФ, советнику по корпоративному развитию «Яндекса» и одному из самых известных экономистов России Алексею Кудрину исполняется 65 лет, в честь своего юбилея он показал РИА Новости редкие кадры из своего архива, запечатлевшие не только карьерные достижения, но и личные увлечения: хоккей, музыка, кино и друзья.
Кудрин начал карьеру в команде мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака месте с Владимиром Путиным, Германом Грефом, Анатолием Чубайсом и Дмитрием Медведевым.
И сейчас трудно представить человека, оказавшего более значительное влияние на экономику современной России: во время работы Кудрина в Минфине удалось выплатить большую часть внешнего долга. Он был и в числе авторов налоговой реформы, позволившей собрать в бюджет сверхдоходы от экспорта углеводородов, ввел трехлетнее бюджетное планирование и первое бюджетное правило.
Именно Кудрин стал идеологом и создателем Стабилизационного фонда РФ, который позже был преобразован в ФНБ. Сейчас фонд играет роль «буфера» для бюджета: при благоприятной конъюнктуре он пополняется, а в случае кризиса средства фонда позволяют профинансировать все бюджетные обязательства.
Но для большинства россиян самым значительным «детищем» Кудрина является национальная система платежных карт (НСПК). Именно Кудрин, несмотря на скепсис многих коллег, настоял на создании суверенной платежной системы и карты «Мир», которая сначала работала как конкурент иностранным системам Visa и MasterCard, а после их ухода из России позволила проводить все безналичные платежи внутри страны.