Прокуратура вернула в госсобственность объекты на пляже «Юбилейном»

Надзорное ведомство добилось возврата незаконно приватизированных объектов недвижимости и земельного участка на популярном пляже «Юбилейный». Как установлено проверкой, в январе 2005 года коммерческая фирма приобрела пирс, здания учебно-тренировочного центра и бойлерной по ул. Набережной, нарушив программу приватизации: по закону эти социально-культурные объекты не подлежали отчуждению.
В октябре того же года фирме незаконно передали земельный участок с водоохранным статусом, относящийся к землям общего пользования.
В марте 2023 года прокурор обратился в суд с требованием о возврате имущества. Первоначально суд в марте 2024 года удовлетворил иск, апелляция подтвердила решение, но кассационная инстанция отменила его, вернув дело на повторное рассмотрение.
Тем не менее накануне Приморский краевой суд в апелляционном порядке подтвердил законность требований прокуратуры. Земельный участок истребован в государственную собственность, а объекты недвижимости — в муниципальную собственность администрации Владивостока.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, исполнение решения поставлено на контроль надзорного ведомства.
Кроме того, на рассмотрении суда находится иск о возврате второй части пляжа «Юбилейный».