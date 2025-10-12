Прокуратура вернула в госсобственность объекты на пляже «Юбилейном»

Надзорное ведомство добилось возврата незаконно приватизированных объектов недвижимости и земельного участка на популярном пляже «Юбилейный». Как установлено проверкой, в январе 2005 года коммерческая фирма приобрела пирс, здания учебно-тренировочного центра и бойлерной по ул. Набережной, нарушив программу приватизации: по закону эти социально-культурные объекты не подлежали отчуждению.